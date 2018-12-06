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رياضة

مهاجم الاهلى ينشر صورة من برنامجه التأهيلي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له اثناء تدريبات مران الفريق اليوم الخميس على موقع الصور والفيديوهات انستجرام" وعلق قائلًا "يارب"

ويعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المقاولون وغادر على إثرها اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي تقام يوم الأحد المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري العام.
مهاجم الاهلى ينشر صورة من برنامجه التأهيلي
مهاجم الاهلى ينشر صورة من برنامجه التأهيلي
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