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رياضة

جوكر الأهلي ينشر صورة بصحبة باشا مصر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر احمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له برفقة الفنان امير كرارة الملقب بـ"باشا مصر"، على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

ويخضع الجوكر فتحي لفحص طبي غدا لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان فتحي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي بذهائب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
جوكر الأهلي ينشر صورة بصحبة باشا مصر
جوكر الأهلي ينشر صورة بصحبة باشا مصر
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