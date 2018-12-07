اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

تألقت نجمات بريطانيا، في حفل توزيع جوائز الأفلام البريطانية المستقلة "BIFA"، في لندن، بأزياء عالمية مصممة خصيصًا لهن، للظهور على السجادة الحمراء.



وذكرت صحيفة "الديلي ميل"، أن الممثلة البريطانية "جيما أرتيرتون"، تألقت بفستان وردي اللون، لتبدو كالأميرة وهي تصعد إلى السجادة الحمراء، ونسقت عليه زوج من الأقراط لتضفى بعض اللمعان على إطلالتها.



وحضرت نجمة فيلم "لا لا لاند"، البالغة من العمر 30 عامًا، حفل توزيع جوائز "British Independent Film"، وسط عدد كبير من النجوم والنجمات في بريطانيا من بينهم، جيما أرتيرون، وجودي ويتاكر، وإيلي بامبر.



والتقطت لها مجموعة من الصور المثالية للنجمة إيما ستون، من كل زاوية، لإعجابها بجمالها، من الفستان حتى أحمر الشفاة الذي نسقته مع الفستان.



فيما ظهرت النجمة، إيلي بامبر،21 عامًا، بفستان أنيق مع أكمام منتفخة، وهو مفتوح من الأجناب لتصبح إطلالته مثيرة على السجاة الحمراء.



وجاءت إطلالة النجمة فيليسيتي جونز، البالغة من العمر 35 عامًا، مختلفة حيث ارتدت بدلة بيضاء، ونسقت معها كعب بسيط,وفق الدستور .



وفازت فيليسيتي جونز، بجائزة فاريتي، لمساهمتها في مسرح التمثيل البريطاني، كما التقطت مجلة فاريتي لها مجموعة من الصور احتفاءً بها.