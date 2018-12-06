شاهد.. رمضان صبحي أثناء مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة

نشر الجناح المصري رمضان صبحي، لاعب فريق هدرسفيلد تاون صورة له خلال مباراة فريقه أمام بورنموث، وهى التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز الأخير 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.



ولعب رمضان صبحي لمدة 12 دقيقة فقط حيث حل بديلا لزميله المغربي عبد الحميد صابري، فى الدقيقة 78 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة توقف رصيد هدرسفيلد عند 10 نقاط فى المركز الـ17، بينما احتل بورنموث المركز السادس برصيد 23 نقطة.

