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فؤاد علام يتوجه بالشكر للعاملين بالرقابة الإدارية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
البهى عمرو
توجه فؤاد علام عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، بالشكر إلى العاملين بالرقابة الادارية على جهودهم فى كشف العديد من الشبكات الإجرامية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الرقابة الادارية كشفت عن شبكة دولية للاتجار فى البشر ضمت 20 متهما.

وأشار إلى أن الشبكة؛ تخصصت فى أعمال منافية للآداب وجلب المخدرات من تركيا والهند وترويجها بين الشباب.

وأوضح أن المواطن المصري عليه دور في الابلاغ عن اى شئ لمساعدة الأجهزة المعنية للقضاء على الاعمال التى تهدد الامن القومى المصرى.
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