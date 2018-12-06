ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توفيق عكاشة: السيسي ضحى بشعبيته كي يعيش الشعب المصري

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عبر الإعلامي توفيق عكاشة، عن فخره الكبير بفعاليات معرض إيديكس 2018، حيث لم تشهد مصر معرضا عسكريا بهذه القوة للصناعات العسكرية كمعرض إيديكس .

وقال «عكاشة»، خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية الحياة، : « الجناح المصري في المعرض كان مفخرة، وحقق معجزة وقيادة الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع جعل العمل يسير على قدم وساق»؛ مرددا: «أخر مرة سمعتهم بيتكلموا عن الهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية كنت قبل ما أدخل حضانة»

وأشار «عكاشة» بأن الوضع تغير عندما تولى الرئيس السيسي الحكم، قائلا: «السيسي تصدى للبيت المحروق، الذي صدر له قرار إزالة»؛ منوها بأن السيسي ضحى بشعبيته كي يعيش الشعب المصري، حيث تحمل كل الانتكاسات التي شهدتها مصر قبل حكمه.

وتابع «عكاشة»: «عيني هدمع عزة وافتخار عند حديثي عن عظمة مصر».
loading...

ترشيحاتنا

نتنياهو يلمح إلى تحرك إسرائيلي داخل لبنان

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

كل فريق يجهز نقطه.. محسن صالح يوجه رسالة قوية لمنافسي الأهلي

مصر ترد بقوة على تقرير مسئولة في حقوق الإنسان

أبرزها السعيد وصبحى وحجازى.. 5 صفقات تزلزل الكرة المصرية فى ميركاتو الشتاء

الزمالك يتفوق على المصري بثنائية في الشوط الأول .. فيديو وصور

وادي دجلة يسعى لضم نجم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

فرنسا تواجه لحظة خطيرة.. واحتجاجات جديدة ضد ماكرون

صحيفة أمريكية: ترامب سبب انسحاب قطر من أوبك

مسئول استاد برج العرب يكشف حقيقة إلغاء مباراة الزمالك والمصري

كهربا يستعد لمواجهة الزمالك مع المصرى بـ التوك توك

تعليق ناري من تامر أمين على أمطار البلاد الحالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

بسنت عماد تكشف كواليس اختيارها لتقديم الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.. فيديو
بسنت عماد: السيسي جعل كافة الأعوام شبابية ..فيديو
الزمالك يتفوق على المصري بثنائية في الشوط الأول .. فيديو وصور
أحمد زعيم: أعترف بتقصيري تجاه الإعلام وكنت أهتم فقط بما أقدمه.. فيديو
رئيس تحرير جريدة الصباح تفتح ملف العلاقات المصرية الإفريقية في ضيافة صدى البلد: حذرت من المعلومات المغلوطة عن دول إفريقيا بالإعلام المصري..وطالبت بقاعدة بيانات لفرص الاستثمار بها ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟