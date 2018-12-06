توفيق عكاشة: السيسي ضحى بشعبيته كي يعيش الشعب المصري

عبر الإعلامي توفيق عكاشة، عن فخره الكبير بفعاليات معرض إيديكس 2018، حيث لم تشهد مصر معرضا عسكريا بهذه القوة للصناعات العسكرية كمعرض إيديكس .



وقال «عكاشة»، خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية الحياة، : « الجناح المصري في المعرض كان مفخرة، وحقق معجزة وقيادة الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع جعل العمل يسير على قدم وساق»؛ مرددا: «أخر مرة سمعتهم بيتكلموا عن الهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية كنت قبل ما أدخل حضانة»



وأشار «عكاشة» بأن الوضع تغير عندما تولى الرئيس السيسي الحكم، قائلا: «السيسي تصدى للبيت المحروق، الذي صدر له قرار إزالة»؛ منوها بأن السيسي ضحى بشعبيته كي يعيش الشعب المصري، حيث تحمل كل الانتكاسات التي شهدتها مصر قبل حكمه.



وتابع «عكاشة»: «عيني هدمع عزة وافتخار عند حديثي عن عظمة مصر».