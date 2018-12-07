مصر تفتح أبوابها للقارة السمراء.. مؤتمر أفريقيا 2018 في ضيافة مدينة السلام.. برلمانى: يستهدف تعزيز الصادرات الصناعية.. إيفلين: مهم في تبادل الخبرات

سمير البطيخي: مصر تستهدف السوق الأفريقي لتعزيز الصادرات الصناعية

إيفلين متى: أفريقيا 2018 مهم في تبادل الخبرات الصناعية

هاني النواصرة: مصر في كامل استعدادها للتعاون الصناعي مع القارة السمراء



تستعد مدينة شرم الشيخ لعقد مؤتمر"أفريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي :تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم .



تلعب مصر دورا كبيرا فى القارة الأفريقية من خلال استضافة المؤتمر والذى يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات الصناعية، مما سيساهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وعمل مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات لخلق فرص عمل جديدة لأبناء القارة السمراء .



قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر أفريقيا بشرم الشيخ 2018 سيطور العلاقات ويعززها بين الدول الأفريقية ومصر بشكل كبير من خلال تبادل الصناعات والخبرات مما يعود بالنفع على الدولة المصرية.



وأضاف البطيخي لـ"صدي البلد" أن هذا المؤتمر سيكون له دور كبير في تدعيم الصناعات بين مصر والدول الأفريقية المختلفة، لأن السوق الافريقي مهم جدا وواعد و هو أهم الأسواق المستهدفة لتعزيز الصادرات الصناعية وتنميتها، ويوجد به تبادل كبير في الخبرات بين المصنعين المصريين ومصنعين الدول الأفريقية مما يحقق منفعة عامة على الدولة وتطوير في الصناعات المصرية .



وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن هناك كثير من المجالات المتعددة التي يمكن التعاون بين مصر والدول الأفريقية فيها ومنها مشروعات محور قناة السويس سيكون بها العديد من مراكز الصناعة التي يمكن التعاون بها مع الدول الإفريقية ، وغيرها من الصناعات الموجودة في مصر مثل صناعة الملابس وصناعات العسكرية وصناعات السيارات وصناعة الاتوبيسات .



من جانبها قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر أفريقيا بشرم الشيخ 2018 سيعزز تبادل الخبرات الصناعية بين مصر وافريقية لتنشيط الصناعات المصرية وتطويرها بشكل متميز.



وأضافت متي لـ"صدي البلد" أن مصر تعتبر نافذة لأفريقيا، واستطاعت في الفترة الماضية على أن تعمل على تبادل الصناعات المختلفة بينها وبين افريقية سوف تحقق انفتاح كبير في الصادرات الصناعية المصرية للاسواق الافريقية، ولتنفيذ ذلك لابد من تقديم التسهيلات للمستثمرين الصناعيين لجذب أكبر عدد منهم للاستثمار في مصر مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية .



وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هناك مجالات صناعية مختلفة وعديدة يمكن أن نتعاون بها مع الدول الافريقية ولكن لابد من النظر إلى أهمها في الوقت الراهن لتنشيطها وتعزيز الصناعة بها ومنها مصانع الغزل والنسيج المهددة بالانهيار، موضحة أن هناك عدد كبير من المصانع المغلقة التي ينبغي صيانتها وتعزيزها لتحقيق المنفعة التي تصب في مصلحة الدولة .





فيما قال النائب هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر أفريقيا بشرم الشيخ 2018 يحقق التعاون الصناعي المتبادل مع القارة السمراء، موضحًا أن مصر في كامل استعدادها لاستقبال المستثمرين الافارقة لإنشاء المشروعات الصناعية الضخمة فضلا عن ذهاب المستثمرين المصريين إلى القارة السمراء للاستثمار مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية.



وأضاف النواصرة لـ"صدي البلد" أن أي مؤتمرات تعقد بمدينة شرم الشيخ تكون بمثابة رسالة مصورة لرؤية مصر ومناخها وارضها وجوها المعتدل على أرض الواقع بخلاف أي كلام يقال آخر عنها، مشيرًا إلى أن مصر وافريقية تربطهم علاقة تاريخية قوية منذ فترة الرئيس جمال عبد الناصر إلى الآن، ومؤتمر مثل هذا يعتبر فتح لاسواق كبيرة بين مصر وأفريقيا لجذب المستثمرين وزيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى الدول الأفريقية فضلا تحقيق المنفعة وتبادل الخبرات بين البلدان .



وتابع النائب: "تحية تقدير واحترام لوزيرة الاستثمار في تعزيز التبادل الاقتصادي والصناعي بين مصر والدول الأفريقية من خلال هذا المؤتمر، لأنها تعمل جاهدة لتقديم المنفعة التي تصب في مصلحة الدولة المصرية ".