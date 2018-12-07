برلمانى: مصر تفتقد الاهتمام بالتنمية الصناعية والزراعية

قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الحكومة تهتم بالتنمية من خلال المشروعات الاستثمارية العقارية، إلا أنها تغفل التنمية الصناعية والزراعية وهى ما نفتقدها بشكل كبير ، مشيرا إلى أنه فى ظل ارتفاع معدلات التنمية إلا أنه لا يشعر بها المواطن فى ظل وجود المشروعات الاستثمارية العقارية.



وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاستثمار العقارى يعتبر فترة مؤقتة فمن الممكن أن يعمل مثلا 3 ملايين مواطن فى الجديدة من خلال المشروعات العقارية وتتوقف هذه المشروعات ، وبالتالى يتوقف عمل العاملين بها.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن التنمية الحقيقية تكون من خلال إنشاء المصانع وضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذى يساهم فى تشغيل العمالة، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التنمية الزراعية والتى توفر السلع والخضروات بدلا من التى نستوردها من الخارج.



وأوضح أننا فى حاجة إلى التنمية الصناعية من خلال مشاكل المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل لإعادة العمل بها مرة أخرى، مؤكدا أننا فى حاجة إلى زيادة معدلات التنمية إلى نسبة 6.5 % خلال عامى 2019 - 2020 و زيادة معدلات التنمية إلى نسبة 8.5 % خلال عامى 2021 - 2022.





