محافظ القليوبية: محاسبة كل متخاذل فى عمله ونسابق الزمن لتنفيذ المشاريع

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية إنه يسعى إلى تعظيم الموارد المتاحة لدى المحافظة ودعم الخطة من خارج الميزانية المخصصة للمحافظة .



وأكد محافظ القليوبية في تصريحات صحفية ، أنه سيتم تغطية الترع وتحسين البيئة دعم منظومة القمامة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.



وشدد المحافظ على سرعة التنفيذ ومحاسبة كل من يتخاذل عن عمله ومسابقة الزمن في تنفيذ المشاريع، والانتهاء من رصف الطرق المقرر تنفيذها في هذا العام مؤكدا ضرورة الاستغلال الأمثل للاعتمادات المتبقية، وطرح المشروعات بصفة مستمرة بشكل يضمن السرعة في الإنجاز طبقا للمواصفات والاستفادة القصوى من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض مع حسن توظيفها.



ووجه بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية الموضوعة وشدد على المسئولين بتحديد المتطلبات والاحتياجات الخاصة بكل قطاع، وضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ

