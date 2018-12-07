ملفات شائكة بمناقشات لجان النواب الأسبوع المقبل..إشكاليات الغزل وقطاع الأعمال بالاقتصادية والصناعة..وإدراج الإستروكس بقائمة المخدرات في دفاع النواب..والمفتى ووزير الأوقاف بالدينية

اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها الأحد المقبل

اقتصادية النواب تستعرض طلبات إحاطة لوزيرى قطاع الأعمال والصناعة الأسبوع المقبل

لجنة الصناعة بالبرلمان تفتح ملفات انهيار صناعات الغزل والنسيج والحديد

دفاع النواب تناقش مشروع قانون لإدراج الاستروكس بقائمة المخدرات

لجنة الشئون العربية تناقش مشاكل الجاليات المصرية

22 طلب إحاطة بمحلية النواب الأسبوع المقبل بشأن مشكلات المحافظات

تشهد لجان البرلمان، الأسبوع المقبل، مناقشة العديد من الإشكاليات المتعلقة بقطاع الأعمال، وإشكاليات الجاليات المصرية بالدولة العربية، وأيضا الأوضاع في عدد من محافظات مصر، وإهمال الوحدات المحلية، فيما يستعرض الأعضاء مشروع قانون لإدراج الاستروكس بقائمة المخدرات، وإشكاليات شركة صوت القاهرة وبسكو مصر والإستماع لوزير الشباب والرياضة ودوره فى دعم المشروعات المتوسطة، وفتح ملفات إنهيار صناعات العزل والنسيج والحديد.وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلبات الإحاطة الموجهة لوزير قطاع الأعمال العام، حيث يوم الأحد، تستعرض طلبات النائب هيثم الحريري بشأن بيع عدد أسهم من الشركات والبنوك في البورصة المصرية تنفيذًا لاتفاقية صندوق النقد الدولي، والنائب أحمد فرغلي، بشأن تحويل جراج شركة شرق الدلتا للنقل الكائن بحي المناخ بمحافظة بورسعيد إلى تجمع سكني استثماري دون طرح أي إعلان.كما تناقش طلب النائب عبدالحميد كمال، بشأن برنامج الحكومي الجديد المسمى (أطروحات) الذي أعلن عن بيع عدد كبير من شركات قطاع الأعمال وبعض البنوك الوطنية المملوكة للشعب المصري بالمخالفة للدستور، والنائب عبدالحميد دمرداش، بشأن خطة الحكومة لخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة وطرحها للبيع والاكتتاب العام وما تم من إجراءات في هذا الشأن.ويوم الاثنين تناقش طلبات الإحاطة الموجهة للمهندس وزير التجارة والصناعة ، حيث النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن ممارسات جهاز حماية المنافسة بخصوص صدور إذن ضبطية قضائية صباح 30/10/2018 على المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والنائب محمد فرج عامر، بشأن إصدار نموذج جديد للشهادات الصحية من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لجميع الشحنات المصدرة من مصر إلى السعودية ورفض مديرية الصحة بالإسكندرية إصدار النموذج الجديد للمصدرين.وتناقش أيضا طلب النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن الثغرات في عملية تصدير السلع الزراعية نتيجة سماح قانون الاستثمار الجديد لبعض الشركات والأشخاص بالتصدير للخارج دون الالتزام بشروط وإجراءات القيد والمتابعة في سجل المصدرين ، وطلب النائب المعتز بالله النجار، بشأن عدم وجود إجراءات رقابية على الواردات من قطع غيار السيارات وغيرها من الأدوات الصناعية ، مما يعد استخفافا بسلامة المواطنين، والنائبه غادة موسي صقر، بشأن زيادة أسعار الأخشاب إلى الضعف ، مما أدى إلى حالة من الكساد سادت صناعة الموبيليا في محافظة دمياط مما أدى إلى حدوث انهيار كامل بصناعة الموبيليا.ويوم الثلاثاء، يستمع الأعضاء لبيان عن برنامج عمل وزارة المالية، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقًا لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الوردة ببرنامج الحكومة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية".وتناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، إشكاليات الجاليات المصرية بالدول العربية والتي تكررت مؤخرا بشكل كبير.يأتي ذلك يوم الثلاثاء المقبل من الإسبوع القادم، حيث يستعرض الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير الجمل، بشأن تعرض سيدة للضرب بدولة الكويت، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن كثرة الشكاوى من الجاليات المصرية المقيمة في الدول العربية وآخرهم الشكوى المقدمة من المواطنة فاطمة عزيز والتي تم التعدي عليها في الكويت.كما يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن الصعوبات التي تواجه العمالة المصرية في الدول العربية الشقيقة.وتشهد إجتماعات اللجنة أيضا مناقشة أخر تطورات الوضع في سوريا وأيضا العلاقات المصرية الإماراتية.وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الإسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها".ويهدف مشروع القانون لإضافة البنود أرقام "113،114،115" إلى الجدول رقم 1 "المواد المعتبرة مخدرة" الملحق بالقرار بقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك على النحو التالى:113 ـ الفلاكا : يعرف بالأسم العلمى pvp وأحيانا يسمى gravel مادة "الفابايروليدينوبنتيوفينون"، و114 . الإستروكس "الفودو" " السبايس" : بعض المواد الكيميائية من نبات القنب، ومواد الأتروبين، والهيبوسامبين، والهيوسين، و115. دى أم تى "حبوب الفيل الأزرق" ثنائى ميثيل تريبتامين.وتشهد إجتماعات اللجنة أيضا خلال هذا الأسبوع، مناقشات لمشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب: (عبدالمنعم العليمي– سيلفيا نبيل لويس – هبة هجرس أحمد هجرس – ممدوح مقلد) في ذات الشأن، وأيضا الإعداد للزيارة الميدانية التي ستقوم بها اللجنة إلى قيادة قوات الصاعقة المصرية يوم الأربعاء 26/12/2018.وتناقش لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب،برئاسة المهندس أحمد السجينى، 22طلب إحاطة طوال الإٍبوع، حيث يوم الأحد المقبل، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب برديس سيف الدين، الأول بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، والذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، والثاني: بشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن.ويشهد الاجتماع أيضا مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: برديس سيف الدين، وجمال آدم، بشأن زيادة بدل الجذب للعاملين بمحافظة الوادي الجديد أسوة بما تم من زيادة بدل الجذب للعاملين بمحافظات شمال وجنوب سيناء، ومطروح، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن قيام شركة الكهرباء بإتلاف طريق الشباب الممتد من العاشر من رمضان إلى طريق الإسماعيلية بعد أن تكلف ملايين الجنيهات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بشر، بشأن عدم مراعاة الشروط والعدالة في توزيع الخطة الاستثمارية بمحافظة الشرقية، الأمر الذي يثير غضب الأهالي بالمحافظة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب سالم، بشأن إهدار المال العام في صرف مبالغ مالية لبناء بوابة لمدخل مدينة أبو كبير محافظة الشرقية على الرغم من احتياجها الشديد لبناء المدارس وتطوير المستشفيات والطرق المتهالكة.ويوم الأثنين، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب همام العادلي، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية للحد من الفساد الإداري لأجهزة الحكم المحلي وبخاصة في الإدارات الهندسية بالأحياء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي محمد ندا، بشأن تأهيل القيادات العامة في الإدارة المحلية قبل توليهم الوظائف القيادية.وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الإسبوع المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن ما يحدث من جراء توقف العمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وما تبعه من ضياع لحقوق العاملين نتيجة توزيعهم بشكل غير قانوني على قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام.كما تناقش يوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغنى، بشأن أوضاع عمال شركة بسكو مصر وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل بعض العاملين.ويوم الثلاثاء يستمع الأعضاء لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.وتستمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال إجتماعها صباح الاحد برئاسة محمد كمال مرعى ،الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للوقوف على ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتمويل حاضنات الأعمال.يحضر الاجتماع ، نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريكما تستمع اللجنة خلال إجتماعها صباح الاثنين المقبل الى الدكتورعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة ، حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والسيدة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وتستمع اللجنة خلال إجتماعها صباح الثلاثاء المقبل الى الدكتورة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ، الوقوف على الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وبحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وتفتح لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر خلال إجتماعين لها صباح الاحد المقبل أخطر الملفات الخاصة بإنهيار العديد من الصناعات الهامة والاستراتيجية والتى عجزت عن حلها العديد من الحكومات ، وذلك من خلال العديد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب ، سمير البطيخي، أحمد همام، محمود عبدالسلام الضبع، بلال حامد النحال، بشأن تدهور حالة مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية ،مع بيان أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج بالمنصورة محافظة الدقهلية والخسائر التي تلحق بشركتي ستيا وفيستيا بمحافظة الإسكندرية مع بيان خطة تطوير مصنع قنا للغزل والنسيج.وعلى صعيد أخر من الاحداث التى تتعرض لها الصناعات الوطنية من الانهيار تنظر اللجنة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، سعد الجمال، قاسم فرج، رضوان الزياتي، بشأن الأسباب التي أدت إلى توقف التطوير بمصنع الحديد والصلب بحلوان ومدى عزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحويل نشاط الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبي زعبل من نشاط صناعي إلى نشاط سكني في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى دعم الصناعةكما تعقد اللجنة جلسة إستماع صباح الاثنين المقبل لمناقشة مشكلات المنظومة الصناعية وما تتعرض له الصناعة من أوجه خلل وقصور في التشريعات الحاكمة وخاصة في مجال الضرائب والجمارك والغاز والكهرباء ونظم المواصفات والجودة للسلع والمنتجات.وتناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب، يوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وصيانتها، وطلبا الإحاطة المقدمان من النائبين جواهر الشربيني، عثمان المنتصر، بشأن تحديد أسعار توريد محصول القمح للموسم الزراعي الحالي في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ومشروع القانون المقدم من د النائب يونس الجاحر، و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.وتشهد إجتماعات لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الإسبوع المقبل، استمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبدالستار، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن " إنشاء نقابة للإنشاد الديني".ويوم الإثنين، تشهد اللجنة، استمرار نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بحضور وزير الأوقاف، ويوم الثلاثاء إستمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائب أ.د. أسامة العبد، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن " تنظيم دار الإفتاء المصرية "(بحضور فضيلة المفتي شوقي علام، مفتي الديار المصرية).وتشهد لجنة التضامن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا عبدالفتاح رمضان، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، وستين نائبًا آخرين، بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي.