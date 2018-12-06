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جميل حليم: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تقنين أوضاع الكنائس

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:55 م
المستشار جميل حليم
المستشار جميل حليم ، عضو لجنة إعداد قانون تقنين بناء الكنائ
حسام الحارتي
قال المستشار جميل حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين بناء الكنائس، إنه يتم تقنين أوضاع أكثر من 5 آلاف كنيسة ودار على مستوى الجمهورية، متابعا "قانون تقنين الكنائس سينال من الوقت كثيرا".

وأضاف في تصريحات هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجان الفرعية أوشكت على إنهاء إجراءات كمية كبيرة من تقنين أوضاع الكنائس، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد إعادة المزيد من تقنين أوضاع الكنائس.

وأوضح أن طلب تقنين الكنيسة يجب أن يتضمن ما يثبت ممارسة الشعائر المسيحية بها، مؤكدا أن القانون الحالي ينهي أوضاعا  خاطئة كانت قائمة منذ 160 عاما".
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