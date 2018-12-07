ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تطبيقات السياحة الصحية المصرية .. مؤتمر برئاسة إسماعيل سلام في أبريل المقبل

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:21 ص
صدى البلد
محمد الاسكندراني
تنطلق فاعليات مؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية " بالقاهرة في الفترة من 28-30 أبريل ٢٠١٩، وذلك في إطار تنشيط السياحة المصرية خاصة السياحة الصحية، برئاسة الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق ، واللواء طبيب عصام القاضي نائب مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة مقررا للمؤتمر والدكتور عبدالعاطى المناعى رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي منسقا عاما للمؤتمر.

وصرح اللواء طبيب عصام القاضى أن إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تمتلك بنية تحتية قوية من المجمعات الطبية والمستشفيات العالمية والمراكز الطبية المتخصصة تسمح لها بتقديم سياحة علاجية عالية التميز تضع مصر فى الصدارة على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأضاف الدكتور عبد العاطي المناعي منسق عام المؤتمر، أن وجود قامتين عظيمتين كالدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق الذي أرسى قواعد صناعة السياحة العلاجية منذ سنوات واللواء طبيب عصام القاضي نائب مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بالقوات المسلحة ومستشار جراحة الأوعية بالقوات المسلحة، وعضو اللجنة العليا للسياحة العلاجية ، سيكون إضافة عظيمة وقيمة للمؤتمر، مشيرًا إلي أنه يأمل أن يكون المؤتمر دوريا وسنويا للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمي يليق بمصر وعظمتها وتاريخها .

وأوضح " المناعي " أن المؤتمر سوف يتناول مناقشة أحدث التطبيقات في السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر بالإضافة إلى السياحة الصحية الميسرة لذوي الإعاقة و السياحة التدريبية ، كما يتم خلال المؤتمر تنظيم عددا من ورش العمل والندوات، بالإضافة إلى تنظيم معرض متخصص يشتمل على عرض مستلزمات صناعة السياحة الصحية. وأن المؤتمر سوف يشارك به عدد كبير من كبار الأطباء وخبراء السياحة من المصريين والأجانب وأيضا مشاركة بيوت الخبرة العالمية في تطبيقات السياحة الصحية المتنوعة و شركات الخدمات الطبية والمنتجعات الصحية ، والمستشفيات المصرية وشركات التأمين والعديد من المهتمين بصناعة السياحة الصحية المصرية، وذلك لإثراء المؤتمر بخبراتهم، ولعقد شراكات وعلاقات تعود بالفائدة علي الجانبين وتثري السياحة بشكل عام والسياحة الصحية بشكل خاص .
loading...

ترشيحاتنا

التموين: صرف الدعم للمحذوفين من البطاقات في هذا الموعد

سبوتنيك ترصد بالصور طائرة الرافال المصرية في ايديكس 2018

مسئول عراقي: سنستغني عن الغاز الإيراني نهائيا خلال عامين

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

حكم رسم الحواجب في حال تساقطها

جبرائيل: قانون الكنائس الجديد خطوة جيدة ولكن المشكلة في التطبيق

جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو

مستحضرات تجميل تسبب بلوغ الفتيات بسن صغير

السعودية تطلق قمرين صناعيين بتصميم وتنفيذ محلي إلى الفضاء

طريقة عمل الشيبسي في المنزل بـ 15 دقيقة

استشاري طب نفسي يكشف أسباب تواجد الخيانة بين الرجل والمرأة

السفارة الأمريكية بالقاهرة:حملة 16 يوما تستهدف مستقبل خال من العنف ضد المرأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو
جمال الغندور: التحكيم يحتاج إلى إصلاح بشكل يومي .. فيديو
جمال الغندور: بعض الحكام المتقدمين للاختبارات يتخذون المهنة أكل عيش..فيديو
مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟