تطبيقات السياحة الصحية المصرية .. مؤتمر برئاسة إسماعيل سلام في أبريل المقبل

تنطلق فاعليات مؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية " بالقاهرة في الفترة من 28-30 أبريل ٢٠١٩، وذلك في إطار تنشيط السياحة المصرية خاصة السياحة الصحية، برئاسة الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق ، واللواء طبيب عصام القاضي نائب مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة مقررا للمؤتمر والدكتور عبدالعاطى المناعى رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي منسقا عاما للمؤتمر.



وصرح اللواء طبيب عصام القاضى أن إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تمتلك بنية تحتية قوية من المجمعات الطبية والمستشفيات العالمية والمراكز الطبية المتخصصة تسمح لها بتقديم سياحة علاجية عالية التميز تضع مصر فى الصدارة على خريطة السياحة العلاجية العالمية.



وأضاف الدكتور عبد العاطي المناعي منسق عام المؤتمر، أن وجود قامتين عظيمتين كالدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق الذي أرسى قواعد صناعة السياحة العلاجية منذ سنوات واللواء طبيب عصام القاضي نائب مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بالقوات المسلحة ومستشار جراحة الأوعية بالقوات المسلحة، وعضو اللجنة العليا للسياحة العلاجية ، سيكون إضافة عظيمة وقيمة للمؤتمر، مشيرًا إلي أنه يأمل أن يكون المؤتمر دوريا وسنويا للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمي يليق بمصر وعظمتها وتاريخها .



وأوضح " المناعي " أن المؤتمر سوف يتناول مناقشة أحدث التطبيقات في السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر بالإضافة إلى السياحة الصحية الميسرة لذوي الإعاقة و السياحة التدريبية ، كما يتم خلال المؤتمر تنظيم عددا من ورش العمل والندوات، بالإضافة إلى تنظيم معرض متخصص يشتمل على عرض مستلزمات صناعة السياحة الصحية. وأن المؤتمر سوف يشارك به عدد كبير من كبار الأطباء وخبراء السياحة من المصريين والأجانب وأيضا مشاركة بيوت الخبرة العالمية في تطبيقات السياحة الصحية المتنوعة و شركات الخدمات الطبية والمنتجعات الصحية ، والمستشفيات المصرية وشركات التأمين والعديد من المهتمين بصناعة السياحة الصحية المصرية، وذلك لإثراء المؤتمر بخبراتهم، ولعقد شراكات وعلاقات تعود بالفائدة علي الجانبين وتثري السياحة بشكل عام والسياحة الصحية بشكل خاص .