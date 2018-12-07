حقوق القاهرة تمنع دخول الطلاب الامتحانات إلا بعد سداد كامل الرسوم الدراسية

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن جداولها لامتحانات الفصل الدراسى الأول للفرق الأربعة تحت إشراف الدكتور صبرى محمد السنوسى عميدة الكلية.



وأشارت مروة إبراهيم مسؤول العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الجارى وتنتهى الأربعاء 23 يناير القادم.



وأضافت مروى بأن جميع الاختبارات تبدأ من الثالثة عصرًا و حتى الخامسة مساءً كما أنه لن يسمح لأى طالب دخول الإمتحان إلا بعد سداد كامل الرسوم الدراسية.