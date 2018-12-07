إطلاق أنشطة جديدة لطلاب المدينة الجامعية بجامعة القاهرة قريبًا

أكدت مي حامد المشرف العام علي الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة ، أنه سيتم إطلاق أنشطة جديدة لطلاب المدينة الجامعية قريبا.



وأوضحت مي في تصريح خاص ل "صدي البلد" أنه من المقرر إدخال دورات لإعداد القادة بشكل دوري لطلاب المدينة الاسبوع المقبل ، لافتة الي انه لم تحدد أي شروط للاشتراك بتلك الدورات حتى الان.



وذكرت مي أن دورات إعداد القادة تهدف الي المساهمة في بناء شخصية الطلاب مؤكدة أن الدورات ستكون بشكل مجاني داخل مقر المدينة الجامعية