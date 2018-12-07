السياحة تعلن استمرار العمل لتلقى طلبات توثيق عقود العمرة السبت

أعلنت وزارة السياحة أن الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة مستمرة فى العمل يوم السبت الموافق ٨ ديسمبر الجارى من الساعة ٩ صباحا حتى ٤ عصرا لتوثيق عقود العمرة لشركات السياحة.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية لإنجاح موسم العمرة الجارى لعام ١٤٤٠ هجريا.



يذكر أن تم نقل مقر غرفة عمليات الحج والعمرة مؤقتا إلى ديوان عام وزارة السياحة بميدان العباسية .

