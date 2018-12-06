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رياضة

علي معلول مطلوب في الدوري الإنجليزي.. والفريق مفاجأة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى - أحمد هاني
ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن علي معلول الظهير الأيسر للأهلي حصل على اهتمام نادي كارديف سيتي الناشط في البريميرليج، وذلك من أجل التعاقد معه.

وقال موقع "كوارجي" التونسي أن علي معلول يرغب في الاحتراف أوروبيا ومطلوب لدى كارديف سيتي صاحب المركز الـ16 في ترتيب الدوري الانجليزي.

يذكر أن عقد معلول يمتد مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، وقد انضم النجم التونسي للأهلي في 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي.
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