جامعة الفيوم تقدم 250 فرصة تدريب لطلاب الجامعات العربية ...صور

أكد الدكتور محمد محمد الربيعي الأستاذ بكلية العلوم ومنسق جامعة الفيوم بالمجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي للجامعات العربية أن الجامعة قامت بتقديم 250 فرصة تدريب لطلاب 23 جامعة عربية من دول العراق والاردن وسوريا واليمن والسعودية وسلطنة عمان وفلسطين وليبيا خلال الملتقى التدريبي الخامس والعشرين لتبادل عروض طلاب الجامعات العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم وإشراف الأستاذ الدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.



وأضاف الربيعى أن المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي للجامعات العربية قام بتكريم جامعة الفيوم لحصولها على المركز الثاني في تدريب طلاب الجامعات العربية لعام 2018.