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تعليم

عميد آداب عين شمس: أرتدي اللون البرتقالي للدفاع عن حقوق الإنسان

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
اختتمت اليوم كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بندوة بعنوان :" دور الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة" واستضافت الندوة إعلاميات برنامج السفيرة عزيزة الذي يذاع على قناة " دي ام سي " .

قالت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة إنها وجميع طلاب تنظيم الندوة يرتدين اللون البرتقالي إشارة لأن العالم يتلون في هذه الأيام باللون البرتقالي وهو رمز الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن كل إعلامية سوف تتحدث عن قضية تخص المرأة ودور الإعلام والمجتمع أيضًا في تناول هذه القضايا مثل ( زواج القاصرات – ختان الإناث - التحرش الجنسي – العنف الأسري والزوجي – التمييز في العمل ضد المرأة ) .

من جانبها أعربت الإعلامية سناء منصور عن سعادتها للحضور وسط هذا الحشد الطلابي المبهج ، مشيرة إلى مشكلة زواج القاصرات وهي القضية الأكبر والأشمل حديثًا، حيث وصلت نسب هذا الزواج إلى معدلات كبرى، وأن أكبر نسبة زواج قاصرات موجودة بالقرى والمحافظات خوفًا من أن يفوتها قطار الزواج.
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