استجابة لـ صدى البلد.. تشجير وتجميل المحطة الملكية بكفرالشيخ.. صور

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتجميل وزراعة النخيل بمحيط محطة الملك فؤاد الأثرية بمدينة كفر الشيخ، وقطع النخيل المتهالك، واستبداله بزراعة أشجار نخيل أخرى.



وبناء على توجيهات محافظ كفر الشيخ كلف المهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عاطف عبد القادر مدير المشاتل والمنتزهات، بزراعة النخيل ، وتجميل محيط المحطة الملكية الأثرية.



ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، توجيهاته، بالعناية والمتابعة المستمرة للزراعات ، والمسطحات الخضراء بالمدينة وجميع الطرق الرئيسية.



يأتي هذا استجابة لما نُشر بموقع صدى الإخباري، عبر تقرير موثق بالفيديو والصور، تحت عنوان " محطة فؤاد الأول الملكية بكفر الشيخ خرابة تحيط بها القمامة".