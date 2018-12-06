رئيس مصلحة الجمارك يصل القاهرة عائدا من الهند

وصل مطار القاهرة، اليوم، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك قادما من الهند عقب مشاركته على رأس وفد الجمارك المصرية فى حضور اجتماعات وفعاليات الدورة رقم ( 80 ) للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتى عقدت في مدينة مومباى الهندية خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2018 .



كانت أعمال الجلسات، بدأت صباح يوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 بكلمة من كيونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية الذى رحب بأعضاء لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية وقدم الشكر للجمارك الهندية لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال ثم عرض جدول الأعمال .



وعلي هامش الجلسات تم عقد لقاء بين وفدى الجمارك المصرية والكورية برئاسة رئيس الجمارك المصرية والجمارك الكورية حيث استعرض نجم مراحل تطوير الجمارك المصرية سواء في مشروع القانون الجديد واصدار تعريفة 2018 ومنظومة الشباك الواحد وتواجد فرص الاستثمار وتشجيع التشريعات للاستثمار في مصر وطلبت الجمارك المصرية من الجانب الكورى تقديم مساعدات فنية لمنظومة الشباك الواحد .



وتناول أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني اتفاق التعاون الإداري وطلبات التحقق من الجانبين وتم الاتفاق علي اعداد مجموعة لقاءات بين الجانبين للتباحث في المسائل الجمركية.



كما تطرق الاجتماع الى مشاكل الشركات الكورية في مصر وطلبت الجمارك الكورية دعم ومساندة الجمارك المصرية لترشيح الجمارك الكورية لأحد موظفيها في أحد المناصب الهامة بمنظمة الجمارك العالمية.