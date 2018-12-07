مصطفى قمر: عمرو دياب طلب غناء سكة العاشقين ورفضت

أكد الفنان مصطفى قمر أن الفنان عمرو دياب طلب منه ان يشدو بأغنية سكة العاشقين ، أثناء استماعه لها قبل طرحها ، الا انه رفض ، مؤكدًا انه كان يعتز بتلك الأغنية.
وأضاف" قمر" خلال حوار تليفزيوني ان الهضبة استطاع ان يحصل على حق أغنية " لسة حبايب" ، وبالفعل قام بغنائها فى احدى الحفلات.
وتابع "قمر " ان الأغنية عُرضت عليه قبل عمرو دياب ، الا ان الملحن عمرو مصطفى استأذنه فى ان يمنحها للهضبة حتى تكون واحدة من اغاني البومه ، ولكنه لم يفعل ذلك، لذا طلب من ملحنها أن يعيدها له مرة اخرى، وقد حققت نجاحا كبيرا كما توقع.
وأضاف" قمر" خلال حوار تليفزيوني ان الهضبة استطاع ان يحصل على حق أغنية " لسة حبايب" ، وبالفعل قام بغنائها فى احدى الحفلات.
وتابع "قمر " ان الأغنية عُرضت عليه قبل عمرو دياب ، الا ان الملحن عمرو مصطفى استأذنه فى ان يمنحها للهضبة حتى تكون واحدة من اغاني البومه ، ولكنه لم يفعل ذلك، لذا طلب من ملحنها أن يعيدها له مرة اخرى، وقد حققت نجاحا كبيرا كما توقع.