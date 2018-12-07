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فن

مصطفى قمر: عمرو دياب طلب غناء سكة العاشقين ورفضت

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
أحمد البهى
أكد الفنان مصطفى قمر أن الفنان عمرو دياب طلب منه ان يشدو بأغنية سكة العاشقين ، أثناء استماعه لها قبل طرحها ، الا انه رفض ، مؤكدًا انه كان يعتز بتلك الأغنية.

وأضاف" قمر" خلال حوار تليفزيوني ان الهضبة استطاع ان يحصل على حق أغنية " لسة حبايب" ، وبالفعل قام بغنائها فى احدى الحفلات.

وتابع "قمر " ان الأغنية عُرضت عليه قبل عمرو دياب ، الا ان الملحن عمرو مصطفى استأذنه فى ان يمنحها للهضبة حتى تكون واحدة من اغاني البومه ، ولكنه لم يفعل ذلك، لذا طلب من ملحنها أن يعيدها له مرة اخرى، وقد حققت نجاحا كبيرا كما توقع.
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