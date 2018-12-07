مصطفى قمر: عمرو دياب طلب غناء سكة العاشقين ورفضت

أكد الفنان مصطفى قمر أن الفنان عمرو دياب طلب منه ان يشدو بأغنية سكة العاشقين ، أثناء استماعه لها قبل طرحها ، الا انه رفض ، مؤكدًا انه كان يعتز بتلك الأغنية.



وأضاف" قمر" خلال حوار تليفزيوني ان الهضبة استطاع ان يحصل على حق أغنية " لسة حبايب" ، وبالفعل قام بغنائها فى احدى الحفلات.



وتابع "قمر " ان الأغنية عُرضت عليه قبل عمرو دياب ، الا ان الملحن عمرو مصطفى استأذنه فى ان يمنحها للهضبة حتى تكون واحدة من اغاني البومه ، ولكنه لم يفعل ذلك، لذا طلب من ملحنها أن يعيدها له مرة اخرى، وقد حققت نجاحا كبيرا كما توقع.