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منوعات

حلاقة شعر طفل تتحول إلى بركة من الدماء بالبرازيل .. شاهد

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
محمد علي
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن النجاة قد كُتبت لطفل برازيلي من موت محقق وذلك أثناء تواجده في محل للحلاقة وتصفيف الشعر.

وسجلت كاميرا تصوير عند الحلاق ما حدث من اقتحام مفاجئ لمسلح قام بإطلاق النيران صوب المحل وهو ما أدى إلى هرب وفزع الجميع، وكانت النجاة هي حظ الطفل في عمرٍ جديد.

لكن الواقعة لم تكن بهذه البساطة، فصحيح إن الطفل لم يمت، لكنه أصيب برصاصات المهاجم ، وخاض عملية جراحية كُتبت له فيها النجاة.
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