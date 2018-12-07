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محافظات

محافظ الشرقية يكلف برفع مقالب القمامة العشوائية بمركزي كفر صقر وأولاد صقر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
حافظ الشرقية يكلف
حافظ الشرقية يكلف برفع مقالب القمامة العشوائية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأنه أصدر تعليمات مشددة بسرعة رفع أكوام القمامة المتراكمة بالمقالب العشوائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأضاف المحافظ بأنه قامت وحدة التدخل البيئي السريع تحت إشراف "فخري عبد العزيز" مساعد المحافظ وإدارة النظافة بالديوان العام برفع أكوام القمامة المتراكمة بالمقالب العشوائية بمركزي كفر صقر وأولاد صقر ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم استخدام ١١ سيارة و٤ لوادر لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي لإعادة الوجه الحضاري والجمال لمدن المحافظة فيما تواصل الحملة أعمالها للقضاء على ظاهرة المقالب العشوائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطن.
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