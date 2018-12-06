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اقتصاد

ارتفاع اسعار الذهب لأعلى مستوى منذ 5 أشهر مع هبوط الدولار

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
رويترز
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فضلا عن نزول الأسهم الذي عزز المعدن الأصفر.

وفي الساعة 1848 بتوقيت جرينتش، زاد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1239.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 17 يوليو تموز عند 1244.32 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة دولارا أو 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1243.60 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار نحو 0.4 بالمئة مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وهبطت أسواق الأسهم العالمية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس مع اعتقال مسؤولة تنفيذية كبيرة بشركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا في كندا لترحيلها إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من اشتعال التوترات التجارية.

ويجتمع صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 18 و19 ديسمبر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفعوا أسعار الفائدة، لكن تركيز السوق ينصب على عدد مرات الزيادة في 2019.

وتتحول أنظار المتعاملين الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الذي يصدر غدا الجمعة.

في الوقت نفسه، نزل البلاديوم بعدما تجاوز المعدن الأصفر للمرة الأولى منذ عام 2002 يوم الأربعاء.

وهبط البلاديوم في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 1202.05 دولار للأوقية، بعد صعوده إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1263.56 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 14.42 دولار للأوقية في حين واصل البلاتين خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليهبط 1.5 بالمئة إلى 788.30 دولار للأوقية. وفي وقت سابق، نزل البلاتين إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر عند 779.50 دولار للأوقية.
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