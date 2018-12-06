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ديني

الإفتاء: لا دليل على بطلان الصلاة بثلاث حركات.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخشوع هو روح الصلاة والمسلم عليه إذا ما دخل على الله أن يكون هادئا مطمئنا به سكينة ووقار.

وأضاف عثمان، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن بعض الناس إذا دخل فى الصلاة يكثر من حركاته وعبثه كأنه يستهين بها، منوها أن الصلاة روحها الخشوع فمجرد الإسراع للحاق بالصلاة نهى عنه النبي فقال "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

وأشار إلى ما يشاع بين الناس أن ثلاث حركات لا تبطل الصلاة وأربعة تبطلها، لا دليل على هذا الكلام.
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