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تعليم

التعليم تستأنف إجراءات منح المعلمين والأخصائيين المساعدين شهادة صلاحية مزاولة المهنة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:38 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنها ستفتح موقعها الإلكتروني اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 ، لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين المستوفين متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية ، وتجاوزوا الحد الأقصى للمدة القانونية (3 سنوات) للحصول على تلك الشهادة وما زالوا قائمين على رأس العمل.

يأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم ، الصادرة بشأن وجوب تنفيذ فتوى اللجنة الثانية بمجلس الدولة ، بشأن منح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين المحجوبين شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة ، للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها ، وكذلك الحالات المماثلة بالإدارات والمديريات التعليمية وفقًا لما جاء بالفتوى بناء على مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير ، عن الذين استوفوا المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012 .

وشددت الأكاديمية على مديري الادارات التعليمية ، بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والاخصائيين المساعدين ، ومراجعة بياناتها والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين.

وتعتبر الادارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الاكاديمية المهنية التابعة لها ، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 حتى الخميس 24 يناير 2019 .

وينبه على المعلمين والاخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم تسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف على : صحيفة الاحوال الالكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين ، ونسخة طبق الاصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود ، وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية ، وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الالي ، أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الاساسية لتطبيقات اوفيس ونظام تشغيل ويندوز والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، و خطاب ترشيح من مدير المدرسة ، وصورة طبق الاصل من شهادة البكالوريوس والليسانس معتمدة من شئون العاملين بالادارة التعليمية التابع لها ، شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ، ومفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ، وصورة بطاقة الرقم القومي .
التعليم تستأنف إجراءات منح المعلمين والأخصائيين المساعدين شهادة صلاحية مزاولة المهنة
التعليم تستأنف إجراءات منح المعلمين والأخصائيين المساعدين شهادة صلاحية مزاولة المهنة
التعليم تستأنف إجراءات منح المعلمين والأخصائيين المساعدين شهادة صلاحية مزاولة المهنة
التعليم تستأنف إجراءات منح المعلمين والأخصائيين المساعدين شهادة صلاحية مزاولة المهنة
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