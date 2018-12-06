شريف الدسوقي أفضل ممثل فى القاهرة السينمائي لـ صدى البلد: تركت الوظيفة من أجل الفن.. شخصيتى فى ليل خارجى من واقع الحياة .. وتأثرت بمحمد شرف إنسانيا

والدى شارك أسماعيل ياسين فى تأسيس مسرحه

احمد عبد الله سبب ترشيحى لـ"ليل خارجى"





صدى البلد التقى شريف الدسوقى ليكشف عن تفاصيل الدور وحياته قبل دخول المجال الفني ...



قال شريف الدسوقى إن مخرج فيلم "ليل خارجي" أحمد عبد الله هو من رشحه لأداء الشخصية التي حصل عنها على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين.



وأضاف شريف الدسوقى، أن المخرج أحمد عبد الله أبلغه مع بداية عام 2107 عن رغبته فى ضمه إلى فريق العمل، بعد أن شاهده فى عدد من الأفلام الروائية القصيرة، بحكم أنه كان عضو لجنة تحكيم فى بعض المهرجانات التى شاركت فيها تلك الأفلام.



وتابع أن الشخصية التي جسدها داخل العمل تمثل شريحة كبيرة من المصريين. خاصة المناطق الشعبية منها، قائلا: "تعلمت من كبار الفنانين أن أرصد وأخزن مثل تلك الشخصيات، وجمعتني عدة جلسات عمل بالمخرج أحمد عبد الله للوقوف على تفاصيل الشخصية".



وعن تشيبهه بالفنان محمد شرف أكد شريف الدسوقى ان الأمر لا يزعجه، مضيفا أنه تأثر إنسانيًا بالراحل محمد شرف، نظرًا لوجود علاقة صداقة بينهما.



وتابع ان أي فنان فى بداية ظهوره على الشاشة دائمًا ما يتم تشبيهه بآخر راحل، ولكن بعد إثبات موهبته وإستمراره فى التواجد على الشاشة تتلاشى كل تلك الأمور.



وعن حياته قبل دخوله الوسط الفنى قال شريف الدسوقى انه عمل فى العديد من المهن خلال السنوات الماضية، ومنها موظف فى الهئية العامة لقصور الثقافة.



وأضاف: "لم أتحمل الابتعاد عن الفن وقررت التفرغ له، لذا اشتركت فى العديد من الورش التمثيلية ثم إنضممت للفرقة المستقلة".



وتابع: "شاركت بعد ذلك فى عدد من الأفلام الروائية القصيرة، ثم تم اختيارى للمشاركة فى فيلم حاوى مع المخرج إبراهيم البطوط وفيلم عن العنف والسخرية للمخرجة أسماء البكرى، والتقيت بعد ذلك بالمخرج أحمد عبد الله".



وكشف شريف الدسوقى عن علاقة والده بالفنان الراحل إسماعيل ياسين، قائلا ان والده كان مدير مسرح إسماعيل ياسين بالإسكندرية، عقب إنشائه.



وتابع: "والدى كان مؤسسًا للمسرح مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين وإبو السعود الإبياري، وقام ببناء منزل لنا خلف هذا المسرح الذى تم هدمه بعد ذلك، وكنت الوحيد من بين أشقائي الذين خطفهم المجال الفنى".

10 أيام كانت مليئة بالمفاجآت فى حياه الفنان شريف الدسوقى، الذى فاجأ الجميع بظهوره ضمن أحداث فيلم " ليل خارجى " ، كواحد من الأبطال الثلاثة الذين تدور حولهم الاحداث، وحظي بإعجاب الحاضرين وأعضاء لجنه المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ40 المنقضية منذ ايام، وتم منحه جائزة أفضل ممثل..