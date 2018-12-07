انطلاق معسكر الجوالة الحادي عشر بجنوب الوادي.. الأحد القادم

عقد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعًا تحضيريًا للوقوف على استعدادات الجامعة لاستقبال معسكر العمل الدولي الحادي عشر لجوالي وجوالات الجامعات العربية والذى تنظمه الجامعة في الفترة من 8 – 12 ديسمبر الجاري بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورؤساء اللجان المنظمة.



تناول رئيس الجامعة، خلال الاجتماع الأماكن التي سيتم زراعتها هذا العام والتى تضمنت" منطقة بجوار كلية طب الفم والأسنان بزراعة نبات الكايا وشجر الليمون" مؤكدًا على أهمية الاستفادة من معسكر جوالي وجوالات الجامعات في تشجير الجامعة ومعسكر الخدمة العامة خلال تنظيم المعسكر وتذليل كافة العقبات أمام الجامعات المشاركة فى المعسكر.



قال الدكتور محمد أبوالفضل بدران-نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذا المعسكر يعقد تحت مظلة المجلس العربي للأنشطة الطلابية ويشارك فيه 12 جامعة مصرية هي جامعة حلوان أسيوط والمنيا والمنوفية وبور سعيد وقناة السويس والسويس وبنها والتعليم العالي وجامعة مدينة السادات والمنصورة، بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي بقنا وفرع الجامعة بالغردقة.



وأضاف بدران، يتم خلال المعسكر زراعة 700 شجرة ليمون و150 شجرة كايا، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات خلال المعسكر وزيارات سياحية لمشاهدة معالم الأقصر وقنا، ويقام افتتاح المعسكر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر الجاري بمعسكر الجوالة بالجامعة ويقام حفل فنى من ليالي جنوب الوادي في مساء يوم الافتتاح.