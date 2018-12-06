فى عيد ميلادها .. أزمات بحياة سارة سلامة

تحتفل اليوم الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات الشابات اللاتى تمكن من حجز مكانة لهن على الساحة الفنية بشكل سريع ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :



1- من مواليد 6 ديسمبر 1992 اى تبلغ من العمر 26 سنة .



2- ابنة الفنان أحمد سلامة .



3- بدأت مشوارها الفنى من بوابة المشاركة فى الإعلانات .



4- دخلت مجال التمثيل عام 2012 من خلال مسلسل الهروب مع كريم عبد العزيز.



5- حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل " أبن حلال " الا انها تعرضت لإنتقادات بسبب إرتداها " هوت شورت " .



6- تعرضت الى ازمة أخرى بعد مشاركتها فى فيلم " صابر جوجل " لمحمد رجب ، بعد ان دخلت فى خلاف مع المخرج .



7- إنتقدها وائل الإبراشى بسبب عدم حضورها للبرنامج حسب الموعد المتفق عليه .