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فن

فى عيد ميلادها .. أزمات بحياة سارة سلامة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات الشابات اللاتى تمكن من حجز مكانة لهن على الساحة الفنية بشكل سريع ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :

1- من مواليد 6 ديسمبر 1992 اى تبلغ من العمر 26 سنة .

2- ابنة الفنان أحمد سلامة .

3- بدأت مشوارها الفنى من بوابة المشاركة فى الإعلانات .

4- دخلت مجال التمثيل عام 2012 من خلال مسلسل الهروب مع كريم عبد العزيز.

5- حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل " أبن حلال " الا انها تعرضت لإنتقادات بسبب إرتداها " هوت شورت " .

6- تعرضت الى ازمة أخرى بعد مشاركتها فى فيلم " صابر جوجل " لمحمد رجب ، بعد ان دخلت فى خلاف مع المخرج .

7- إنتقدها وائل الإبراشى بسبب عدم حضورها للبرنامج حسب الموعد المتفق عليه .
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