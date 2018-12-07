جامعة الأزهر تتصدر التصنيف الأفريقي متفوقة على 15 جامعة فى القارة

تصدرت جامعة الأزهر الشريف، التصنيف الأفريقي للجامعات الأفريقية والذي تم التصويت عليه بين 15 جامعة أفريقية.



وتم اصدار نتيجة التصنيف الإفريقي للجامعات والذي تم خلال عام ٢٠١٧ على ١٥ جامعة أفريقية تمثل كل الأقاليم الجغرافية الخمس بالقارة، والذي يشير لتصدر جامعة الأزهر المرتبة الأولى وحصولها على أعلى تقييم، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتوحيد ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا المنعقد بدولة السنغال في الفترة ٣-٤ ديسمبر ٢٠١٨ والذي يعقده الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال التعليم العالي.



جدير بالذكر أن هذا التقييم تم من خلال زيارة وفد من الخبراء الدوليين الأوروبيين والأفارقة للمؤسسات محل التقييم، حيث تم تقييم الجامعات على المستوى المؤسسي للجامعة ككل بالإضافة إلى تقييم أحد برامجها التعليمية.



كما تم تناول التقييم المؤسسي على ستة معايير هي؛ الحوكمة، البنية التحتية، الموارد المالية، التعليم والتعلم، البحث العلمي والنشر الدولي، خدمة المجتمع.



أما على المستوى البرامجي فقد تم التقدم ببرنامج الطب والذي تقدمه الجامعة من خلال ٤ كليات وتضمن التقييم خمس معايير هي؛ تخطيط وإدارة البرنامج، تطوير المناهج، التعليم والتعلم، تقويم الطلاب، نتائج البرنامج.



كما تم تقييم جامعة الأزهر في ضوء تلك المعايير حيث احتلت المركز الأول سواء في في التقييم المؤسسي و البرامجي، وتم الإعداد لذلك التصنيف تحت إشراف مكتب التميز الدولي والذي يضم منسقا من كل كليات الجامعة.