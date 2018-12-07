ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة الأزهر تتصدر التصنيف الأفريقي متفوقة على 15 جامعة فى القارة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تصدرت جامعة الأزهر الشريف، التصنيف الأفريقي للجامعات الأفريقية والذي تم التصويت عليه بين 15 جامعة أفريقية.

وتم اصدار نتيجة التصنيف الإفريقي للجامعات والذي تم خلال عام ٢٠١٧ على ١٥ جامعة أفريقية تمثل كل الأقاليم الجغرافية الخمس بالقارة، والذي يشير لتصدر جامعة الأزهر المرتبة الأولى وحصولها على أعلى تقييم، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتوحيد ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا المنعقد بدولة السنغال في الفترة ٣-٤ ديسمبر ٢٠١٨ والذي يعقده الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال التعليم العالي.

جدير بالذكر أن هذا التقييم تم من خلال زيارة وفد من الخبراء الدوليين الأوروبيين والأفارقة للمؤسسات محل التقييم، حيث تم تقييم الجامعات على المستوى المؤسسي للجامعة ككل بالإضافة إلى تقييم أحد برامجها التعليمية.

كما تم تناول التقييم المؤسسي على ستة معايير هي؛ الحوكمة، البنية التحتية، الموارد المالية، التعليم والتعلم، البحث العلمي والنشر الدولي، خدمة المجتمع.

أما على المستوى البرامجي فقد تم التقدم ببرنامج الطب والذي تقدمه الجامعة من خلال ٤ كليات وتضمن التقييم خمس معايير هي؛ تخطيط وإدارة البرنامج، تطوير المناهج، التعليم والتعلم، تقويم الطلاب، نتائج البرنامج.

كما تم تقييم جامعة الأزهر في ضوء تلك المعايير حيث احتلت المركز الأول سواء في في التقييم المؤسسي و البرامجي، وتم الإعداد لذلك التصنيف تحت إشراف مكتب التميز الدولي والذي يضم منسقا من كل كليات الجامعة.
جامعة الأزهر تتصدر التصنيف الأفريقي متفوقة على 15 جامعة فى القارة
جامعة الأزهر تتصدر التصنيف الأفريقي متفوقة على 15 جامعة فى القارة
جامعة الأزهر تتصدر التصنيف الأفريقي متفوقة على 15 جامعة فى القارة
loading...

ترشيحاتنا

ثنائية وخناقة شوارع وغياب هداف الدورى ملخص لقاء الزمالك والمصري.. فيديو

طبيب يكشف عن مكون لتبييض الأسنان بالمنزل

قرار عاجل من الخطيب خاص بـ لاعبي الأهلي الراحلين فى الانتقالات الشتوية

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز على المصرى استعدادا لـ القطن التشادي

تامر أمين يهاجم رانيا يوسف: فستانك من غير بطانة وهز السوشيال ميديا

إيهاب جلال يطلب مهلة لحسم قيادة المصرى حتى 22 ديسمبر

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

ضبطهما على فراش الزوجية.. تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالخصوص

محي عبيد يزف بشرى للصيادلة عن عودة التكليف

التموين تعلن صرف الدعم للمحذوفين من البطاقات التموينية

فى عيد ميلادها .. أزمات بحياة سارة سلامة

الطالبة البخيلة .. تناولت المكرونة لإدخار المال فكانت نهايتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

فيديو

مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو
فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى
فيديوجراف| اعتقال ابنة مؤسس هواوي يهدد الهدنة الأمريكية الصينية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟