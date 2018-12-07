وزير التموين يفتتح معرض فوود أفريكا السبت المقبل..الجوهرى: يجذب السائحين إلى مصر.. برلمانى: يقوي تواجد مصر داخل السوق الأفريقي

عمرو الجوهرى: افتتاح معرض فوود أفريكا خطوة إيجابية لجذب السياحة الأجنبية والأمريكية

محمد بدراوي: افتتاح معرض فوود أفريكا يقوي تواجد مصر داخل السوق الأفريقي

حسن السيد: مصر تطور علاقاتها بالدول الأفريقية من خلال افتتاح معرض فوود أفريكا



ينطلق السبت المقبل معرض" فوود افريكا" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، والذي يعد فرصة للقاء العديد من الشركات الأجنبية والمحلية التي تمثل نحو 23 دولة مختلفة لتعزيز العلاقات بينهم وتنشيط زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الخارجية .



يفتتح المعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال فعاليات الدورة الرابعة له بحضور عدد كبير من رؤساء الشركات الأجنبية ونحو 500 مشترٍ أجنبي من خلال بعثة المشترين الدوليين لعقد لقاءات عمل ثنائية خلال أيام المعرض وشخصيات رفيعة المستوى بهدف تنمية العلاقات الاجنبية والأفريقية .



واستطلع موقع"صدى البلد" آراء بعض النواب حول هذا المعرض حيث أكدوا جميعا على كونه ورقة رابحة لتعزيز العلاقات بين الدول الأجنبية والأفريقية ومصر، وجذب السائحين إلى مصر مما يحقق المنفعة العامة على الدولة.



في البداية قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،إن افتتاح معرض فوود افريكا للأغذية في مصر خطوة إيجابية لجذب السياحة الاجنبية والأفريقية للمعارض المصرية مما يحقق المنفعة العامة على الدولة.



وأضاف الجوهري في تصريحات لـ"صدي البلد" أن افتتاح مثل هذه المعارض في مصر سيعمل على تنمية العلاقات الأفريقية والأجنبية وفتح أسواق جديدة خارج مصر لتصدير السلع المصرية من خلال الشركات الأفريقية والأجنبية القادمه إلى هذه المعارض لتحقيق زيادة في الصادرات المصرية إلى الخارج.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن مصر لابد أن تتبنى كل عام الشركات الخاصة التي تعمل في جميع المجالات لإنشاء معارض دولية لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أنه لابد من وجود تقارير وافية لكل معرض لمتابعة هذه المعارض ونتائجها وتقديمها للرأي العام .



وتابع النائب قائلا:" لابد من افتتاح معارض من جميع المجالات المختلفة أيضا في جميع الدول من خلال السفارات المصرية لتقوية تواجد مصر داخل الأسواق الدولية المختلفة مما يحقق زيادة في النمو الاقتصادي للدولة".



ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن افتتاح معرض فوود افريكا للأغذية في مصر سيقوي تواجد مصر داخل السوق الأفريقي مما يحقق زيادة في الصادرات المصرية.



وأضاف بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الظهير الافريقي بالنسبة لمصر ظهير هام جدا من الناحيتين السياسية والاقتصادية ، حيث يوجد بها أكبر سوق استهلاكي ورغم قرب المسافة بين مصر وأفريقيا ووجود علاقات قوية بينهم إلا أننا نجد نصيب مصر في تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الافريقي قليلة جدا ،مشيرًا إلى أن افتتاح هذا المعرض سوف يكون بمثابة انطلاق في تزويد الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد انطلاقة في افتتاح العديد من المعارض لتعميق الروابط الاقتصادية بين مصر وقارة أفريقيا ،موضحًا أن أفريقيا يوجد بها دول ناطقة بالانجليزية ودول ناطقة بالعربية وغيرها ،ولابد من وضع خطة استراتيجية لاستهداف هذه الدول ومعرفة ثقافتها لتحسين العلاقات السياسية وزيادة الصادرات المصرية



وتابع النائب قائلا": لابد أن تجتمع الحكومة الممثلة في أكثر من وزارة ليس فقط وزارة التموين لعمل العديد من المعارض لدعم الصادرات المصرية في الدول الأفريقية وغيرها ، لتحقيق الزيادة في الناتج القومي للدولة”



فيما قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، افتتاح معرض فوود افريكا للأغذية في مصر خطوة إيجابية لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الإفريقية والأجنبية مما يحقق التبادل التجاري ويزيد من تصدير المنتجات المصرية إلى جميع الدول.



وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن افتتاح هذا المعرض سوف يعمل على جذب السائحين إلى مصر ،من خلال وجود هذا الكم الكبير من الشركات الأجنبية والمحلية التي تمثل نحو 32 دولة مختلفة حيث انهم بمثابة سفراء لنا في دولهم، مما يعود بالنفع على الدولة المصرية .



وتابع النائب قائلا:" أن لابد من توافر مثل هذه المعارض في جميع المجالات المختلفة لتدعيم الاقتصاد المصري وتقوية العلاقات مع جميع الدول ، مشيرًا إلى أنه يشيد بجهود الحكومة في تحسين الاوضاع الاقتصادية بمثل هذه المعارض ".