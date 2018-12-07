عرس 100 مليون صحة ينتشر بشمال سيناء.. المحافظ : فحص 22 ألفا و369 مواطنا حتى الآن ..ومدير الصحة : تتضمن 120 فريقا طبيا موزعين على 80 نقطة ..وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم

حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء بدأت بماراثون رياضي

تخصيص 5 فرق طبية للكشف على الأسر المنقولة من سيناء إلى المحافظات المجاورة

الكشف على 22 ألف مواطن خلال 6 أيام منذ بداية الحملة

ندوات توعوية للأهالي للوصول إلى أماكن الكشف

زيادة الفرق الطبية في الأماكن الأكثر كثافة للوصول إلى العدد المستهدف

كبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات.



واستجاب وكيل وزارة الصحة الي مطالب رئيس الجامعة وذلك بالدفع بفرقة طبية إضافية لإجراء عمليات الفحص طبقا للضوابط المنظمة للعمل وصولا إلى تحقيق المستهدف من الحملة في سيناء.



ومن جانبها قالت الإعلامية حسناء عبد الله مقررة المجلس القومي للمرأة أن حملات التوعية التي نفذها المجلس بالتنسيق مع مديرية الصحة أتت بثمارها حيث بلغ عدد المشاركين في الحملة في اليوم الاول نحو 10% .



وأكدت أن المجلس القومي يقوم بدور فعال من اجل العمل علي إنجاح الفعالية وتحيق المستهدف وذلك بتوعية السيدات في مختلف المراكز للإقبال علي الأماكن التي تقوم بعمليات الفحص في مختلف مراكز المحافظة



وأشار اللواء د. محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إلى أنه تم فحص والكشف على 22 ألفا و369 مواطنا من أهالي المحافظة في مختلف المراكز والمدن من خلال النقاط والفرق الطبية المنتشرة على مستوى المحافظة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وفي أماكن التجمعات في المدارس الثانوية العامة والفنية ومراكز الشباب والكليات والمعاهد وغيرها من أماكن التجمعات، حيث تتكفل الدولة بتقديم العلاج الفوري للمصابين منهم تنفيذا لمبادرة الرئيس.



من جانبه، أكد د. محمود طلحة وكيل وزارة الصحة على الإقبال كبير على الحملة بمشاركة 120 فريقا طبيا موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة، إلى جانب 20 فريقًا متحركًا في مختلف المناطق والتجمعات، ,إلى جانب 6 فرق طبية لفحص أبناء المحافظة من المنقولين من الشيخ زويد ورفح إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة، وأن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وقد تم توفير أجهزة الفحص ومعدات الكشف وكافة الإجراءات اللازمة لعلاج المصابين منهم.



وأكد طلحة تحمل الدولة التكاليف الباهظة من أجل فحص المواطنين وإجراء الكشف عليهم بخلاف تكلفة العلاج العالية فيما بعد لمن تثبت إصابته، وذلك تقديرا من الدولة لمواطنيها وأهالي سيناء بصفة خاصة.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن حملة 100 مليون صحة، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث المسح السكانى الشامل بهدف القضاء على فيروس سى وعلاج الأمراض غير السارية، وذلك انطلاقا من حرص الدولة والقيادة السياسية على صحة المواطنين.



وأكد على تحمل الدولة التكاليف الباهظة من أجل فحص المواطنين وإجراء الكشف عليهم بخلاف تكلفة العلاج العالية فيما بعد لمن تثبت إصابته، وذلك تقديرًا من الدولة لمواطنيها وأهالي سيناء بصفة خاصة العريش، و58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، و31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد، و35 ألفا و117 مواطنا برفح، و13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل، متابعا أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 18 إلى 65 عاما.



وقد نظمت جمعية روافد الخير لرعاية المسنين بالعريش، برئاسة المهندس شرف السيد خلف رئيس مجلس الإدارة ندوة خاصة بدعم مبادره 100 مليون صحة بقاعة نادي سيناء الرياضي،. وأكد المهندس شرف السيد خلف رئيس مجلس ادارة جمعية روافد الخير على أهمية دور الجمعية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم المبادرات الحكومية والتفاعل معها لصالح المجتمع المحلي، وأنه تفعيلا لبروتوكول تعاون الجمعية مع مديرية الشباب والرياضة يتم التركيز على فئة الشباب لتوعيته وتعريفه بأهمية تفعيل الوعي المجتمعي لمبادرات السيد رئيس الجمهورية، ومنها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض الأخرى الغير سارية،، داعيا المواطنين إلى دعمها والتفاعل معها، وأن تقوم منظمات المجتمع المدني بحث وتشجيع المواطنين على مساندتهما وتوعية الآخرين بأهميتهما.



ومن جانبه أشار إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، إلى وضع كافة إمكانيات المديرية ومراكز الشباب والأندية لدعم المبادرتين وتحفيز الشباب من أجل دعمهما، وأعلن أنه تم بالتنسيق مع مديرية الصحة تواجد 5 فرق في مراكز الشباب لفحص الشباب والمواطنين والكشف عليهم في إطار المبادرة، كما تم التنسيق مع وحدة شئون المرأة فى دعم مبادرة "معا ضد العنف" واستمرار توعية الشباب وتخصيص رحلات للفتيات ضمن أفواج الشباب لزيارة معالم الجمهورية.

جاءت حملة 100 مليون صحة التي دعا اليها الرئيس السيسي بمثابة طوق نجاة بالنسبة لأهالي شمال سيناء كي يخرجوا إلى نقاط الفحص وسط الظروف التي تعيشها المنطقة مع بداية تنفيذ العملية الشاملة سيناء 2018م ، حيث عبر المشاركون من أبناء محافظة شمال سيناء عن شكرهم للرئيس السيسي الذي دعا إلى تنفيذ المبادرة من أجل اطمئنان المواطن على صحته والإسراع في تلقي العلاج المناسب، مؤكدين أنها خطوة إيجابية للحفاظ على صحة المواطنين كي يعيشوا أصحاء ويتابعوا حالتهم الصحية بتلقي مزيد من العلاج حال إصابتهم بالفيروس.وقد بدأت حملة فعاليات حملة "100 مليون صحة"؛ بشمال سيناء للقضاء على فيروس "سي"، وعلاج الأمراض غير السارية بماراثون رياضي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والذي بدأ من الصالة المغطاة وحتى المدينة الشبابية الدولية بالعريش، يتقدمها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة" المحافظ" وعدد كبير من قيادات العمل التنفيذي والشبابي والمواطنين وأعقب ذلك الكشف الطبي من خلال نقطة متحركة بالمدينة الشبابية لجميع المشاركين في الماراثون لتحقيق بداية قوية لنتائج الحملة .وطالب الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش بزيادة عدد الفرق الطبية داخل الحرم الجامعة لاستيعاب الزيادة العددية على الفريق الطبي وإمكانية عمل فحص لأ