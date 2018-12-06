ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موسكو تبحث مع كاراكاس السماح للقوات الروسية باستخدام مطارات وموانئ فنزويلية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:26 م
سلاح الجو الروسي
سلاح الجو الروسي
أ ش أ
أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الخميس، أهمية التعاون مع فنزويلا في المجال العسكري-الفني، الذي يتيح للقوات المسلحة الروسية استخدام مطارات وموانئ فنزويلية.

وقال شويجو، خلال مباحثاته مع نظيره الفنزويلي بادرينو لوبيز في العاصمة الروسية (موسكو)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن التعاون بين البلدين على مستوى مرضي، مشددا على أن موافقة فنزويلا على استقبال طائرات وسفن حربية روسية سيستفيد منها البلدين .

وأضاف شويجو أن التعاون مع فنزويلا يتيح للعسكريين الروس اكتساب خبرات في رحلات جوية طويلة والحفاظ على مستوى جيد لجاهزية المعدات العسكرية الروسية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى مباحثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس.
loading...

ترشيحاتنا

نجم المصري يدخل في نوبة بكاء بعد الهزيمة من الزمالك

فيديوجراف| اعتقال ابنة مؤسس هواوي يهدد الهدنة الأمريكية الصينية

إقالة مصطفي يونس من تدريب المصري البورسعيدي

وزير الخارجية البحريني يطلق تصريحات مثيرة بشأن إسرائيل

مسئول استاد برج العرب يكشف حقيقة إلغاء مباراة الزمالك والمصري

أنيس البدري يكشف لـ صدى البلد: كواليس ضرب الأهلي وموقفه من الانضمام للأحمر

أم وابنتها تشتكيان بعضهما على الهواء وأمين الفتوى يصلح بينهما.. فيديو

هدف بنكهة عالمية للزمالك فى مرمى المصرى بتوقيع كهربا.. فيديو

تامر أمين يهاجم رانيا يوسف: فستانك من غير بطانة وهز السوشيال ميديا

ضبطهما على فراش الزوجية.. تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالخصوص

إصابة نجم الجونة بقطع في الرباط الصليبي.. وغيابه حتى نهاية الموسم

أسرار رفض تريزيجيه اللعب مع قاسم باشا مباراة الكأس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

فيديو

مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو
فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى
فيديوجراف| اعتقال ابنة مؤسس هواوي يهدد الهدنة الأمريكية الصينية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟