موسكو تبحث مع كاراكاس السماح للقوات الروسية باستخدام مطارات وموانئ فنزويلية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الخميس، أهمية التعاون مع فنزويلا في المجال العسكري-الفني، الذي يتيح للقوات المسلحة الروسية استخدام مطارات وموانئ فنزويلية.



وقال شويجو، خلال مباحثاته مع نظيره الفنزويلي بادرينو لوبيز في العاصمة الروسية (موسكو)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن التعاون بين البلدين على مستوى مرضي، مشددا على أن موافقة فنزويلا على استقبال طائرات وسفن حربية روسية سيستفيد منها البلدين .



وأضاف شويجو أن التعاون مع فنزويلا يتيح للعسكريين الروس اكتساب خبرات في رحلات جوية طويلة والحفاظ على مستوى جيد لجاهزية المعدات العسكرية الروسية.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى مباحثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس.