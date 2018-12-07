رئيس اتحاد طلاب عين شمس يكشف عن أنشطة الاتحاد خلال إجازة الفصل الدراسي

قال أشرف خالد، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إنه جار تجهيز وتطوير مقر للمركز الإعلامي، ومقر آخر للمركز الثقافي، ليقدم الاتحاد خدماته للطلاب بشكل أفضل.



وأضاف خالد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة العلمية تعمل على إعداد تدريبات خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، وكذلك تجهز اللجنة الفنية ورش فنية تقام خلال الإجازة.



وأوضح رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن اللجنة الاجتماعية تجري مسابقات الطالب والطالبة المثالية بالكليات، إلى جانب الإعداد لتنظيم رحلة ترفيهية للطلاب.