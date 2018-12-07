ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس اتحاد طلاب عين شمس يكشف عن أنشطة الاتحاد خلال إجازة الفصل الدراسي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:29 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال أشرف خالد، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إنه جار تجهيز وتطوير مقر للمركز الإعلامي، ومقر آخر للمركز الثقافي، ليقدم الاتحاد خدماته للطلاب بشكل أفضل.

وأضاف خالد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة العلمية تعمل على إعداد تدريبات خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، وكذلك تجهز اللجنة الفنية ورش فنية تقام خلال الإجازة.

وأوضح رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن اللجنة الاجتماعية تجري مسابقات الطالب والطالبة المثالية بالكليات، إلى جانب الإعداد لتنظيم رحلة ترفيهية للطلاب.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. أعمال شغب وحرائق واشتباكات بين متظاهرين والشرطة في أثينا

وزير التموين يفتتح معرض فوود أفريكا السبت المقبل..الجوهرى: يجذب السائحين إلى مصر.. برلمانى: يقوي تواجد مصر داخل السوق الأفريقي

جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو

علاج بحة الصوت بالأعشاب دون أدوية

مسلمة تحصل على ميدالية الشجاعة في فرنسا بعد إنقاذها 11 معاقا من حريق

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على الوجه البحري واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والمتوسط

أمسية موسيقية برتغالية بمعهد الموسيقى العربية

السفير البريطاني: نسعى للتعاون مع مصر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

هل لمس الطبيب للمريضة ينقض الوضوء

إخلاء مبنى سي إن إن بعد الاشتباه بوجود قنبلة داخل المبنى

تعرف على مشروعات جايكا في صعيد مصر

مصر والكوميسا..علاقات اقتصادية قوية ومنفعة متبادلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

الأرصاد: درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كوبري أكتوبر .. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟