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أخبار العالم

فرنسا تعد تدابير أمنية استثنائية قبل تظاهرات السبت المقبل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:25 م
مظاهرات السترات الصفراء
مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا
أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الخميس الاستعداد بتدابير أمنية استثنائية قبل الاحتجاجات المزمع تنظيمها في باريس وأنحاء البلاد بعد غد السبت.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن فيليب قوله إن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين الاحتجاجات، ودفعت بمزيد من أفراد الأمن لتعزيز القوات الموجودة بالفعل وعددها 65 ألفا في جميع أنحاء البلاد.

وطالب فيليب محتجي (السترات الصفراء) بالتزام منازلهم، حماية لهم ممن يمكنهم خطف الاحتجاجات، بعد أن تحولت المظاهرات في باريس السبت الماضي إلى أعمال شغب ونهب.
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