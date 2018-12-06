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كمال زاخر: قانون تقنين الكنائس معيب ويجب إعادته للبرلمان

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:37 م
كمال زاخر الكاتب
كمال زاخر الكاتب والمفكر
حسام الحارتي
قال كمال زاخر الكاتب والمفكر، إن قانون تقنين الكنائس يجب إعادته للبرلمان، خاصة وأنه يحتوي على الكثير من المشاكل أكثر من الحلول لاسيما وأنه قانون ولد معيبا.

وأضاف زاخر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، أنه في عام 2016 أثناء مناقشة القانون وبعد صدوره تم عقد مؤتمر وتم الكشف عن العيوب التي يحتويها قانون تقنين الكنائس.

وأشار كمال زاخر، إلى أن من ضمن بنود قانون تقنين الكنائس استكمال الحماية المدنية وهو أمر يتعذر تنفيذه في القرى ولا يمكن أن يتسق مع إمكانيات الكنائس في الأرياف، خاصة وأنه يتطلب وجود منظومة إطفاء الحرائق كما يوجد في المدن الكبيرة ولا يمكن توفيره في القرى.

وعن الاشتراطات القانونية والهندسية، تساءل كمال زاخر هل هناك خط تنظيمي في القرى وهل بناء البيوت في القرى تم من خلال الحصول على ترخيص.
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