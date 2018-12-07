انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، أولي فعاليات منتدى أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتوقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددا من الاتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية في مجال التنمية المستدامة وريادة الأعمال بغرض توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة على مستوى محافظات مصر.