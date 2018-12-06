وفد الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية يزور مغارة العائلة المقدسة بالمطرية

زار وفد الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية الذى يتواجد في مصر حاليا كنيسة الأقباط الكاثوليك بالمطرية، ومغارة العائلة المقدسة.



وقال الأب هانى باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، في تصريح اليوم، إن الأب جورج سليمان، راعي الكنيسة كان في استقبال الوفد الفرنسي، لافتا إلى أن الوفد مفوض بدراسة الأوضاع فى مصر تمهيدًا لعمل رحلات دينية لزيارة مسار العائلة المقدسة.



وأضاف أن الوفد مكون من أربعة كهنة فرنسيين، وهى لجنة تم تكوينها من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، برئاسة الأب دومينيك جولى.

