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منوعات

شيء تقشعر له الأبدان.. الميت يرى كل ما حوله قبل دفنه

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد علي
عندما يتوقف القلب عن الخفقان وينقطع تدفق الدم إلى الدماغ بسرعة، يتم تسجيل هذه اللحظة في غرف العمليات على أنها وقت الوفاة الرسمي، وفق ما كشفت صحيفة ديلي إكسريس البريطانية، لكن الصادم هو ما جاءت به دراسات حديثة تشير إلى أن عقل الشخص الميت يظل واعيًا ويستمر في العمل، على الأقل لفترة قصيرة، مما يعني أن المتوفى يستطيع التعرف على الموت ويرى من حوله.

وقال الباحث "سام بارميا" مدير قسم الرعاية الحرجة بكلية الطب جامعة نيويورك إنه في المراحل الأولى من الموت يظل الإنسان يشعر بقدر من الوعي.

وأضاف: "في الواقع ، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الشخص الميت قد يسمع حتى بعد موته ما يتم الإعلان عنه أثناء تواجده في العمليات. وهو ما يؤكد ما تقوله جميع ديانات العالم التي ترى بأنه يتم في هذه اللحظات انتقال الروح، في لحظة موت عميقة".

وتابع: "في هذه المرحلة، يكون الشخص ميتًا وحيا في وقت واحد - ولكنه قادر تمامًا على إدراك ماحوله ونحن نراه ميتًا بالكامل.
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