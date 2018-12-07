6.7 مليار جنيه قيمة تداول البورصة في أسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع نحو 6.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 781 مليون ورقة منفذة على 108 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1006 مليون ورقة منفذة على 127 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.



أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 2.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.5 مليون ورقة منفذة على 414 عملية خلال الأسبوع.