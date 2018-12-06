مستشار المضارين من الايجارات القديمة: القانون الجديد يحمي أرواح المواطنين.. فيديو

رحب الدكتور أحمد البحيرى المستشار القانونى لجمعية المضارين من الايجارات القديمة، بالقانون الجديد الخاص بالايجارات القديمة، معتبرا انه سينهى هذه الازمة مستشهدا بصور لضحايا المارة فى الشارع لعقارات قديمة منهارة عليهم بالاسكندرية متسائلا من سيتحمل هذه النتيجة.



واضاف البحيرى فى حلقة حول الايجارات القديمة على برنامج "90 دقيقة " لفضائية المحور ان كل تأخير يمر علينا فى الوقت يهدد ارواح المواطنين، موضحا ان القانون الجديد ينص على أن الفقير المحتاج ومعدوم الدخل سيظل بمسكنه ولن يضار، بينما المقتدر سيترك المسكن وتسليمه للمالك.



وتابع المستشار القانونى لجمعية المضارين من الايجارات القديمة انه يمكن اثبات مقدرة المواطن من عدمه عبر إقرار الزمة المالية والذى سيقر فيه كل مواطن على نفسه بتحمل المسئولية الجنائية فى حالة الادلاء ببيانات كاذبة.