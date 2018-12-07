التموين: صرف الدعم للمحذوفين من البطاقات في هذا الموعد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعادة صرف الدعم للأفراد المحذوفين من البطاقات في نفس شهر عودتهم حال استحقاقهم.



من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الأفراد المحذوفين من البطاقات التموينية وهم مستحقون للدعم سيتم عودتهم بداية من 10 ديسمبر و20 ديسمبر و1 يناير المقبل.



وأضاف معاون وزير التموين لـ صدى البلد، أن أصحاب البطاقات التي تم حذف فرد أو أكثر يمكنها صرف الدعم في بداية الشهر للأفراد الموجودين في البطاقة ثم إعادة صرف دعم الشهر للأفراد الذين تمت عودتهم حال استحقاقهم.



وأكد أن أي شخص طبيعي كان يصرف الدعم غير مكرر في أي بطاقة وله رقم قومي وغير وهمي تم حذفه من بطاقة التموين ستتم إعادته من خلال تظلمات أصحاب البطاقات التي تتقدم إلى المكاتب التابعة في جميع أنحاء الجمهورية.