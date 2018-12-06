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أخبار العالم

انتهاء محادثات الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية دون تحقيق انفراجة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
رويترز
قال هورست كولر مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية إن المحادثات التي عقدت برعاية المنظمة الدولية على مدى يومين بشأن المنطقة المتنازع عليها انتهت دون تحقيق انفراجة لكن بتعهد كل الأطراف الاجتماع مجددا أوائل العام المقبل.

وأخفقت جهود الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية للمنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. ويعود هذا الصراع لعام 1974 مع انتهاء الاحتلال الإسباني.

وكانت النقاشات التي شهدتها جنيف بين وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا وممثلين عن جبهة البوليساريو هي الأولى بشأن الملف في ست سنوات. وقال كولر إن الأطراف "تواصلوا بصراحة بروح من الاحترام المتبادل".

وعرض المغرب حكما ذاتيا على الصحراء الغربية وهي منطقة قليلة السكان ولديها مصايد غنية واحتياطات من الفوسفات وقد تضم أيضا احتياطات من النفط والغاز.

لكن جبهة البوليساريو، التي حملت السلاح حتى تم التوصل لوقف لإطلاق النار في عام 1991، رفضت ذلك وتريد إجراء استفتاء على استقلال الصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بعد المحادثات إن مسألة تقرير المصير من وجهة نظر المغرب يتم من خلال التفاوض مشيرا إلى أن إجراء استفتاء ليس مطروحا على جدول الأعمال.

وقال خطري أدوه كبير مفاوضي البوليساريو إن الحل الديمقراطي الأمثل هو السماح للسكان بالاختيار من بين عدة خيارات في استفتاء وهي فكرة أيدتها الأمم المتحدة في 1991.

وأشادت البوليساريو في بيان بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي للعملية التي تتم برعاية الأمم المتحدة. لكنها انتقدت الاتحاد الأوروبي بسبب "الجهود المستمرة وغير القانونية لعقد صفقات تجارية مع المغرب تشمل الصحراء الغربية في انتهاك لأحكام محكمة العدل الأوروبية".
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