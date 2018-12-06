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حوادث

تسليم جثتي فتاة وطفل طافيتين بالنيل إلى المشرحة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد صبري :
نجحت قوات شرطة البيئة والمسطحات من انتشال جثتين لفتاة وطفل طافيتين في مياه نهر النيل بمنطقة الساحل.

وكانت شرطة البيئة والمسطحات قد تلقت إخطارا بتمكن قوة من شرطة تأمين المسطح المائي من انتشال جثتين من مياه نهر النيل بمنطقة الساحل، وتبين أن الجثتين لفتاة وطفل مجهولي الهوية وتم تسليمهما إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة.
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