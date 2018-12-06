تسليم جثتي فتاة وطفل طافيتين بالنيل إلى المشرحة

نجحت قوات شرطة البيئة والمسطحات من انتشال جثتين لفتاة وطفل طافيتين في مياه نهر النيل بمنطقة الساحل.



وكانت شرطة البيئة والمسطحات قد تلقت إخطارا بتمكن قوة من شرطة تأمين المسطح المائي من انتشال جثتين من مياه نهر النيل بمنطقة الساحل، وتبين أن الجثتين لفتاة وطفل مجهولي الهوية وتم تسليمهما إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة.