المصريون يستحوذون على 71% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذت تعاملات المصريين نسبة 71.58 % من إجمالي تعاملات البورصة خلال تعاملات الأسبوع، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.74 % والعرب على 4.68 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 751.22 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 259.19 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6,294.74 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 482.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.