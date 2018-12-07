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مرأة

مستحضرات تجميل تسبب بلوغ الفتيات بسن صغير

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أظهرت دراسة أمريكية أن الفتيات اللواتي يتعرضن للمواد الكيميائية الموجودة في معجون الأسنان ومساحيق التجميل والصابون وغيرها من المنتجات، يبلغن قبل الفتيات اللواتي لا يتعرضن لمثل هذه المواد وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأشار الباحثون في "Human Reproduction" إلى إن الدراسات التي أجريت على الحيوانات ربطت بين البلوغ المبكر والعديد من المواد الكيميائة كالفثالات (phthalates) التي توجد عادةً في المنتجات المعطرة والصابون والشامبو بالإضافة إلى مادة البارابين (paraben) التي تستخدم كمواد حافظة في مساحيق التجميل ومادة الترايكلوسان (triclosan).

وتوصل العلماء إلى أن هذه المواد تؤثر على الهرمونات الجنسية وموعد البلوغ.

وفي تفاصيل الدراسة، اتبع الباحثون 338 طفلًا من الولادة حتى المراهقة وقاموا بتحليل بول الأمهات خلال الحمل. وبعد ذلك حلل الباحثون بول الأطفال لرصد التعرض للمواد الكيميائية عند سن التاسعة، وفحصوا الأطفال لرصد أي إشارات على البلوغ كل تسعة أشهر بين سن 9 و13 عامًا.

وتوصلت الدراسة إلى أن كل زيادة في تركيز الفثالات في بول الأم أدت إلى نمو شعر العانة عند بناتهن قبل 1.3 شهر من الموعد المتعارف عليه.
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