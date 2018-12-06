5 آلاف شتلة زيتون للمزارعين بمطروح بتخفيض 50%

أعلنت أمانة الفلاحين بحزب مستقبل وطن بمطروح، عن توفير كميات من شتلات الزيتون بأسعار مخفضة بنسبة 50% عن أسعار السوق المحلية، لتخفيف العبء عن المزارعين وزيادة الرقعة الزراعية لصغار المزارعين بنطاق المحافظة.
وتم توفير 5000 شتلة بسعر التكلفة من مصدر متخصص وموثوق به عن طريق المختصين بسعر 4 جنيهات ونصف وبنسبة خصم 50%عن السوق.
يأتي ذلك في اطار العمل على تخفيف العبء عن المزارعين خاصة مع حاجة مزارعي المحافظة لزراعة الزيتون لاستغلال الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.
وتم توفير 5000 شتلة بسعر التكلفة من مصدر متخصص وموثوق به عن طريق المختصين بسعر 4 جنيهات ونصف وبنسبة خصم 50%عن السوق.
يأتي ذلك في اطار العمل على تخفيف العبء عن المزارعين خاصة مع حاجة مزارعي المحافظة لزراعة الزيتون لاستغلال الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.