5 آلاف شتلة زيتون للمزارعين بمطروح بتخفيض 50%

أعلنت أمانة الفلاحين بحزب مستقبل وطن بمطروح، عن توفير كميات من شتلات الزيتون بأسعار مخفضة بنسبة 50% عن أسعار السوق المحلية، لتخفيف العبء عن المزارعين وزيادة الرقعة الزراعية لصغار المزارعين بنطاق المحافظة.



وتم توفير 5000 شتلة بسعر التكلفة من مصدر متخصص وموثوق به عن طريق المختصين بسعر 4 جنيهات ونصف وبنسبة خصم 50%عن السوق.



يأتي ذلك في اطار العمل على تخفيف العبء عن المزارعين خاصة مع حاجة مزارعي المحافظة لزراعة الزيتون لاستغلال الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.