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محافظات

5 آلاف شتلة زيتون للمزارعين بمطروح بتخفيض 50%

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:41 م
5 آلاف شتلة زيتون
5 آلاف شتلة زيتون للمزارعين بمطروح بتخفيض 50%
ايمن محمود
أعلنت أمانة الفلاحين بحزب مستقبل وطن  بمطروح، عن توفير كميات من شتلات الزيتون بأسعار مخفضة بنسبة 50% عن أسعار السوق المحلية، لتخفيف العبء عن المزارعين وزيادة الرقعة الزراعية لصغار المزارعين بنطاق المحافظة.

وتم توفير 5000 شتلة بسعر التكلفة من مصدر متخصص وموثوق به عن طريق المختصين بسعر 4 جنيهات ونصف وبنسبة خصم 50%عن السوق.

يأتي ذلك في اطار العمل على تخفيف العبء عن المزارعين خاصة مع حاجة مزارعي المحافظة لزراعة الزيتون لاستغلال الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.
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