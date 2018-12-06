خبير قانوني: مبارك كان حازما مع أصحاب مشروع الإيجارات القديمة.. فيديو

استنكر الدكتور أحمد البحيرى المستشار القانونى لجمعية المضارين من الايجارات القديمة، حبس ملاك العقارات القديمة بسبب عدم الصيانة، مشيرا الى ان المالك الذى يتقاضي 3 جنيهات فى الشقة يقوم بصيانة العقارات بـ 100 ألف و50 الف جنيه.



ورد عليه المحامي محمود عطية خلال حلقة حول الإيجارات القديمة على برنامج "90 دقيقة " لفضائية المحور، ان المالك لا يدفع شيئا، والموضوع برمته مجرد مصالح، قائلا: "كمواطن بسيط فى مصر أحب بلدي ورئيسي والنظام ولا يوجد لدى ثقة فى بعض من يشرع لى هذه المصيبة السودة"، مؤكدا ان كل من اثار هذه القضية له مصلحة .



وتابع عطية ان احد هؤلاء اصحاب المصالح ممن اثاروا موضوع الايجارات القديمة أيام الرئيس الأسبق مبارك، والده دخل مشروعا مشابها لهذا وحينما عاد مبارك من رحلة له بفرنسا كان حازما معهم وتم الاستغناء عن هؤلاء من مناصبهم.