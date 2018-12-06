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رياضة

مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد مصطفى يونس المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المصري، أن الشعب البورسعيدي معتاد على الإنقلاب على المدير الفني لفريق المصري، ولكن لا يوجد مدرب في العالم يقوّم فريقا في 10 أيام.

وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي زكريا ناصف في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة حيث انه مرتبط بكلمة مع الجهاز الإداري وبعقود مبرمة.

واشار يونس الى أن، حسام حسن لم يبنِ الفريق في أيام قليلة، ولكنه استمر في السقوط والنجاح حتى استقر بشكل مميز، فلابد من إطالة الفترة المسموحة لكي أقوّم الفريق.

وقال يونس إن المصري لا يملك لاعبين أفارقة مميزين سوى كوفي، ولم يكن المصري كما هو في فترة وجود حسام حسن الذي كان يدعم الفريق بأكثر من 32 لاعبا مميزا.

ووجه يونس رسالة الى الجمهور البورسعيدي، لابد أن يسمح لي بالفرصة بعد فترة إعدادي للاعبين، ولن اسمح برحيلي حتى اتم مهامي مع الفريق البورسعيدي.

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