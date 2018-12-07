خبير اقتصادي: 8% زيادة مرتقبة في أسعار السيارات

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إلغاء التعامل بالدولار الجمركي على قائمة السلع التى تراها وزارة المالية استفزازية جاء مدفوعا بقرارات أخرى تتعلق بالحفاظ على السوق، ويطبق على 440 بندا جمركيا لعدد من السلع.



وحول تأثير القرار على السيارات خاصة الأوروبية قال السيد إن أسعار السيارات سترتفع حوالى 8% بعيدا عن القرار، لافتا إلى أنه من صالح مصر عدم خفض أسعار السيارات لأن الطرق الداخلية غير قابلة لاستيعاب هذا الكم الهائل وقد تتحول القاهرة إلى جراج كبير اذا تحركت كل السيارات فى وقت واحد.



وأوضح أن وزارة المالية أقدمت على اتخاذ القرار لزيادة الحصيلة الجمركية بواقع 9 مليارات جنيه فى السنة وتقليل عجز الموازنة وتخفيض فاتورة الاستيراد ، إضافة إلى الاهتمام بالصناعة الوطنية.