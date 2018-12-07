ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

خبير اقتصادي: 8% زيادة مرتقبة في أسعار السيارات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إلغاء التعامل بالدولار الجمركي على قائمة السلع التى تراها وزارة المالية استفزازية جاء مدفوعا بقرارات أخرى تتعلق بالحفاظ على السوق، ويطبق على 440 بندا جمركيا لعدد من السلع.

وحول تأثير القرار على السيارات خاصة الأوروبية قال السيد إن أسعار السيارات سترتفع حوالى 8% بعيدا عن القرار، لافتا إلى أنه من صالح مصر عدم خفض أسعار السيارات لأن الطرق الداخلية غير قابلة لاستيعاب هذا الكم الهائل وقد تتحول القاهرة إلى جراج كبير اذا تحركت كل السيارات فى وقت واحد.

وأوضح أن وزارة المالية أقدمت على اتخاذ القرار لزيادة الحصيلة الجمركية بواقع 9 مليارات جنيه فى السنة وتقليل عجز الموازنة وتخفيض فاتورة الاستيراد ، إضافة إلى الاهتمام بالصناعة الوطنية.
loading...

ترشيحاتنا

سائحان يتسلقان الهرم ليلا ويصوران فيديو "حب" .. والآثار تحقق في صحة الواقعة

فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى

خناقة شوارع وسباب بالفرنسية فى لقاء الزمالك والمصري..صور

التحقيقات الأولية: حداد أغرق أولاده وانتحر لمشكلات مادية

مستشار المضارين من الايجارات القديمة: القانون الجديد يحمي أرواح المواطنين.. فيديو

ضبطهما على فراش الزوجية.. تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالخصوص

علي معلول مطلوب في الدوري الإنجليزي.. والفريق مفاجأة

شاهد.. الرئيس السيسي فى جولة تفقدية على الدراجة الهوائية بشرم الشيخ

توفيق عكاشة يكشف مفاجأة عن المطرب حكيم .. فيديو

قصة جريمة.. مريض نفسى يذبح والدته بمنجل بكوم أمبو لخلافات عائلية

هداف الدوري يغيب عن مباراة الزمالك القادمة .. اعرف السبب

مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

فيديو

جمال الغندور: بعض الحكام المتقدمين للاختبارات يتخذون المهنة أكل عيش..فيديو
مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو
فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟